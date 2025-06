35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Trio Ernest Villers-sur-Mer 19 août 2025 18:00

Calvados

35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Trio Ernest Salle panoramique Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 18:00:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-19

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts.

Le Trio Ernest, ensemble franco-suisse fondé en 2019 à Genève, s’est imposé sur la scène internationale par son approche moderne et engagée de la musique classique. Salué par la critique pour son premier album Haydn All-Stars, le trio propose une relecture vivante du répertoire, mêlant œuvres classiques et créations contemporaines. Présent sur les grandes scènes et festivals européens, il affirme une identité artistique forte et ouverte sur le monde.

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts.

Le Trio Ernest, ensemble franco-suisse fondé en 2019 à Genève, s’est imposé sur la scène internationale par son approche moderne et engagée de la musique classique. Salué par la critique pour son premier album Haydn All-Stars, le trio propose une relecture vivante du répertoire, mêlant œuvres classiques et créations contemporaines. Présent sur les grandes scènes et festivals européens, il affirme une identité artistique forte et ouverte sur le monde. .

Salle panoramique

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Trio Ernest

The Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer composes a refreshingly iodized score, sprinkled with proximity and sharing between musicians and audience. A seaside festival that aims to be curious and daring, it brings together the best solo and chamber music artists of the moment, including Victoires de la Musique winners and promising newcomers, without setting musical or geographical boundaries, for a series of concerts.

Trio Ernest, a Franco-Swiss ensemble founded in Geneva in 2019, has made a name for itself on the international scene with its modern, committed approach to classical music. Critically acclaimed for its debut album Haydn All-Stars, the trio offers a lively reinterpretation of the repertoire, blending classical works with contemporary creations. Present on major European stages and festivals, the trio asserts a strong artistic identity open to the world.

German : 35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Trio Ernest

Das Festival der Neuen Talente und Gäste in Villers-sur-Mer ist eine erfrischende, jodhaltige Partitur, die mit Nähe und Austausch zwischen Musikern und Publikum bestreut ist. Das neugierige und mutige Festival am Meer versammelt die besten Solo- und Kammermusikkünstler der Gegenwart, darunter Victoires de la Musique und vielversprechende Neuentdeckungen, ohne musikalische oder geografische Grenzen für eine Reihe von Konzerten festzulegen.

Das Trio Ernest, ein 2019 in Genf gegründetes französisch-schweizerisches Ensemble, hat sich mit seinem modernen und engagierten Zugang zur klassischen Musik auf der internationalen Bühne etabliert. Von der Kritik für sein erstes Album Haydn All-Stars gelobt, bietet das Trio eine lebendige Neuinterpretation des Repertoires, die klassische Werke mit zeitgenössischen Kreationen verbindet. Es ist auf den großen Bühnen und Festivals Europas präsent und bekräftigt eine starke und weltoffene künstlerische Identität.

Italiano :

Il Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer (Festival dei Nuovi Talenti e degli Ospiti di Villers-sur-Mer) è una partitura rinfrescante e iodata, cosparsa di un senso di vicinanza e condivisione tra musicisti e pubblico. Un festival balneare che vuole essere curioso e audace, che riunisce i migliori artisti di musica solista e da camera del momento, tra cui i vincitori dei Victoires de la Musique e promettenti esordienti, senza porsi confini musicali o geografici, per una serie di concerti.

Il Trio Ernest, ensemble franco-svizzero fondato a Ginevra nel 2019, si è fatto conoscere sulla scena internazionale per il suo approccio moderno e impegnato alla musica classica. Acclamato dalla critica per il suo album di debutto Haydn All-Stars, il trio offre una vivace reinterpretazione del repertorio, fondendo opere classiche con creazioni contemporanee. Suonando nei principali festival e sale da concerto europei, il trio afferma una forte identità artistica aperta al mondo.

Espanol :

El Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer (Festival de Nuevos Talentos e Invitados de Villers-sur-Mer) es una partitura refrescante y yodada, salpicada de un sentimiento de proximidad y de compartir entre músicos y público. Un festival a orillas del mar que pretende ser curioso y atrevido, y que reúne a los mejores solistas y músicos de cámara del momento, entre los que se encuentran ganadores de las Victoires de la Musique y prometedores debutantes, sin establecer fronteras musicales ni geográficas, en una serie de conciertos.

Trio Ernest, conjunto franco-suizo fundado en Ginebra en 2019, se ha hecho un nombre en la escena internacional con su enfoque moderno y comprometido de la música clásica. Aclamado por la crítica por su álbum debut Haydn All-Stars, el trío ofrece una reinterpretación viva del repertorio, mezclando obras clásicas con creaciones contemporáneas. Tocando en los principales festivales y salas de conciertos europeos, el trío afirma una fuerte identidad artística abierta al mundo.

L’événement 35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Trio Ernest Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville