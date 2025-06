35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Villers-sur-Mer 15 août 2025 07:00

Calvados

35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Salle panoramique, cinéma, église Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-15

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts.

La seule exigence du festival allier l’excellence de la musique à une interaction forte avec le public, en démocratisant la « Grande Musique » par une dimension pédagogique les musiciens présentent eux-mêmes leur concert, des ateliers musicaux et chansons pour enfants sont proposés, des cours de piano (initiation au perfectionnement) se vivent tout en découverte.

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts.

La seule exigence du festival allier l’excellence de la musique à une interaction forte avec le public, en démocratisant la « Grande Musique » par une dimension pédagogique les musiciens présentent eux-mêmes leur concert, des ateliers musicaux et chansons pour enfants sont proposés, des cours de piano (initiation au perfectionnement) se vivent tout en découverte. .

Salle panoramique, cinéma, église

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : 35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités

The Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer composes a refreshingly iodized score, sprinkled with proximity and sharing between musicians and audience. A seaside festival that aims to be curious and daring, it brings together the best solo and chamber music artists of the moment, including Victoires de la Musique winners and promising newcomers, without setting musical or geographical boundaries, for a series of concerts.

The festival’s sole aim: to combine musical excellence with strong interaction with the audience, democratizing « Great Music » through an educational dimension: musicians present their own concerts, musical workshops and songs for children are offered, and piano lessons (initiation to perfection) are all about discovery.

German : 35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités

Das Festival der Neuen Talente und Gäste in Villers-sur-Mer ist eine erfrischende, jodhaltige Partitur, die mit Nähe und Austausch zwischen Musikern und Publikum bestreut ist. Das neugierige und mutige Festival am Meer versammelt die besten Solo- und Kammermusikkünstler der Gegenwart, darunter Victoires de la Musique und vielversprechende Neuentdeckungen, ohne musikalische oder geografische Grenzen für eine Reihe von Konzerten festzulegen.

Die einzige Anforderung des Festivals: die Exzellenz der Musik mit einer starken Interaktion mit dem Publikum zu verbinden und die « Große Musik » durch eine pädagogische Dimension zu demokratisieren: Die Musiker präsentieren ihr Konzert selbst, es werden musikalische Workshops und Lieder für Kinder angeboten, und die Klavierkurse (Einführung bis Perfektionierung) werden ganz im Zeichen der Entdeckung erlebt.

Italiano :

Il Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer (Festival dei Nuovi Talenti e degli Ospiti di Villers-sur-Mer) è una partitura rinfrescante e iodata, cosparsa di un senso di vicinanza e condivisione tra musicisti e pubblico. Un festival balneare che vuole essere curioso e audace, che riunisce i migliori artisti di musica solista e da camera del momento, tra cui i vincitori dei Victoires de la Musique e promettenti esordienti, senza porsi confini musicali o geografici, per una serie di concerti.

L’unico obiettivo del festival è quello di combinare l’eccellenza musicale con un forte senso di interazione con il pubblico e di democratizzare la « Grande Musica » attraverso una dimensione educativa: i musicisti stessi presentano i loro concerti, vengono offerti laboratori musicali e canzoni per bambini e le lezioni di pianoforte (dai principianti ai più esperti) sono all’insegna della scoperta.

Espanol :

El Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer (Festival de Nuevos Talentos e Invitados de Villers-sur-Mer) es una partitura refrescante y yodada, salpicada de un sentimiento de proximidad y de compartir entre músicos y público. Este festival costero, curioso y audaz, reúne en una serie de conciertos a los mejores solistas y músicos de cámara del momento, entre los que se encuentran ganadores de las Victoires de la Musique y prometedores debutantes, sin establecer fronteras musicales ni geográficas.

El único objetivo del festival es combinar la excelencia musical con un fuerte sentido de la interacción con el público, y democratizar la « Gran Música » a través de una dimensión pedagógica: los propios músicos presentan sus conciertos, se ofrecen talleres musicales y canciones para niños, y las clases de piano (desde principiantes hasta avanzados) giran en torno al descubrimiento.

L’événement 35ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville