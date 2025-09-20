35 ans de restauration Le Bois Orcan Châteaugiron

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Bois Orcan réouvre ses portes au public à l’occasion des 42e Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 11h à 18h

La restauration, menée, sans interruption, depuis 35 ans, sous la maîtrise de Perrot & Richard Architectes, s’achève cette année.

Des scientifiques – notamment l’archéologue du bâti Gwyn Meirion-Jones – ayant mis leur connaissance au service de ce patrimoine, elle a été menée dans une démarche de conservation-restauration.

De ce fait, mais aussi parce que depuis 1990, des entreprises des Monuments Historiques nous accompagnent, elle est présentée comme exemplaire.

Leur maîtrise de savoir-faire rares et d’exception a permis d’assurer la pérennité de cet ensemble, qui a reçu une reconnaissance d’un intérêt national par son Classement au titre des Monuments Historiques.

Nous sommes heureux, en cette fin de travaux et à l’occasion de cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, dont le thème est « Patrimoine architectural » de les réunir pour des présentations, démonstrations, visites et ateliers :

ABC Leroyer (charpente et couverture bois),

Ateliers Perrault (menuiserie, ébénisterie et charpente),

Crézé (serrurerie, métallerie d’art et ferronnerie),

Galoger (staff, stuc, plâtrerie),

Heriau (couverture),

Joubrel (maçonnerie traditionnelle et taille de pierre),

Menuiserie de la Charnie (menuiserie),

Malouinières (manufacture de couleurs d’exception).

réservation obligatoire

billetterie en ligne début septembre sur https://boisorcan.com

Le Bois Orcan 28 allée du Bois Orcan, 35530 Noyal-sur-Vilaine Châteaugiron 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne Château des XIVe et XVe siècles, Classé MH / Jardin médiéval de la Fontaine de vie, Label Jardin remarquable / L'Athanor, Musée et Parc de sculpture, Label Jardin remarquable

Édifié aux XIVe et XVe siècles, le château est un joyau de cet âge d’or de la Bretagne.

Son plan, sa structure et son décor témoignent de la culture et du raffinement de Julien Thierry, argentier d’Anne de Bretagne.

Afin de restituer son environnement paysager, Alain Richert a créé le Jardin médiéval de la Fontaine de vie, label Jardin remarquable.

D’autre part, pour accueillir ses sculptures monumentales, Étienne-Martin – figure majeure de l’art du XXe siècle – a créé, sur une parcelle contiguë à la douve, le Parc de l’Athanor, label Jardin remarquable.

