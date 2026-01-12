35 ans d’Ecran réolais La Réole
35 ans d’Ecran réolais La Réole mercredi 21 janvier 2026.
35 ans d’Ecran réolais
Place de la Libération La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
35 ans d’Ecran réolais
Documentaire de Nikola Ragoonauth
Avec ce documentaire qui retrace les 35 ans de l’association qui gère et fait vivre le cinéma Rex, c’est l’occasion pour les spectateurs et spectatrices de reconnaître d’anciens visages, d’en découvrir de nouveaux et de connaître l’histoire et les coulisses de votre cinéma de proximité. Vive le cinéma !
Séance gratuite
Verre de l’amitié offert à 20h
mercredi 21 janvier dès 20h .
Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 35 ans d’Ecran réolais
L’événement 35 ans d’Ecran réolais La Réole a été mis à jour le 2026-01-08 par OT de l’Entre-deux-Mers