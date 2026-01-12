35 ans d’Ecran réolais La Réole

35 ans d’Ecran réolais

35 ans d’Ecran réolais

Documentaire de Nikola Ragoonauth

Avec ce documentaire qui retrace les 35 ans de l’association qui gère et fait vivre le cinéma Rex, c’est l’occasion pour les spectateurs et spectatrices de reconnaître d’anciens visages, d’en découvrir de nouveaux et de connaître l’histoire et les coulisses de votre cinéma de proximité. Vive le cinéma !

Séance gratuite

Verre de l’amitié offert à 20h

mercredi 21 janvier dès 20h .

Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 78 44 98 cecilecinemarex@gmail.com

