35 ème édition du Festival de l’Oiseau Rencontres de la Photo Nature Cayeux-sur-Mer
35 ème édition du Festival de l’Oiseau Rencontres de la Photo Nature Cayeux-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
Cayeux-sur-Mer
35 ème édition du Festival de l’Oiseau Rencontres de la Photo Nature
Boulevard du Général Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Rencontres de la photo au niveau du chapiteau à Cayeux sur Mer
Un espace de 800m² accueillera une trentaine d’expositions photographiques. Les photographes seront présents durant 3 jours pour échanger avec le public sur leurs parcours et leurs expériences.
Des conférences permettront de découvrir leurs plus beaux voyages ainsi que des conseils techniques en photographie.
Rencontres de la photo au niveau du chapiteau à Cayeux sur Mer
Un espace de 800m² accueillera une trentaine d’expositions photographiques. Les photographes seront présents durant 3 jours pour échanger avec le public sur leurs parcours et leurs expériences.
Des conférences permettront de découvrir leurs plus beaux voyages ainsi que des conseils techniques en photographie. .
Boulevard du Général Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-nature.com
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English :
Rencontres de la photo in the big top at Cayeux sur Mer
An 800m² space will host some thirty photographic exhibitions. Photographers will be on hand for 3 days to share their stories and experiences with the public.
Conferences will provide an opportunity to discover their most beautiful journeys, as well as technical advice on photography.
L’événement 35 ème édition du Festival de l’Oiseau Rencontres de la Photo Nature Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-04-02 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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