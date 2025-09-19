350 ans d’architecture à l’île de La Réunion Longère Sudel Fuma Saint-Paul

350 ans d’architecture à l’île de La Réunion Longère Sudel Fuma Saint-Paul vendredi 19 septembre 2025.

350 ans d’architecture à l’île de La Réunion 19 – 21 septembre Longère Sudel Fuma La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:+ – 2025-09-19T15:+

Fin : 2025-09-21T08:+ – 2025-09-21T14:47:00+

L’exposition du conseil architecture urbanisme et environnement (CAUE), retrace l’histoire de l’architecture à La Réunion à travers les différentes typologies d’habitation.

De la paillote puis la case en bois sous tôle, à la maison d’architecte et autres immeuble contemporain, ces architectures représentent l’évolution du mode de vie des Réunionnais à travers la colonisation, la départementalisation, puis le développement du territoire et la densification urbaine…

Longère Sudel Fuma Place du Général de Gaulle, Saint-Paul 97460, La Réunion Saint-Paul 97862 La Réunion La Réunion 0262457641 http://saintpaul-lareunion.com bâtiment historique accès piéton

L’exposition du conseil architecture urbanisme et environnement (CAUE), retrace l’histoire de l’architecture à La Réunion à travers les différentes typologies d’habitation.

Ville de Saint-Paul / CAUE