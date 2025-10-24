35è Bourse cartes postales et toutes collections

Salle polyvalente Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 08:30:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

.

Salle polyvalente Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 7 68 60 43 12 groupecartophileaubois@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 35è Bourse cartes postales et toutes collections Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne