35e édition Course A Paolina L’Île-Rousse

Tarif : 45 – 45 – 225 EUR

Début : Samedi 2025-09-27 07:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

L’Associu Spurtivu A Paolina organise la course A Paolina, événement mêlant sport et histoire 70 km de course pédestre sur route en individuel, en équipe de 2, 4 ou 8 et en équipe de run and bike depuis L’Ile-Rousse jusqu’au village de Morosaglia.

Port

L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 24 06 26 70 cristiani.pf@gmail.com

English :

The Associu Spurtivu A Paolina organizes the A Paolina race, an event combining sport and history: 70 km of pedestrian road race individually, in teams of 2, 4 or 8 and in run and bike teams from L’Ile-Rousse to the village of Morosaglia.

German :

Die Associu Spurtivu A Paolina organisiert den A Paolina-Lauf, eine Veranstaltung, die Sport und Geschichte miteinander verbindet: 70 km Straßenlauf als Einzelperson, in Zweier-, Vierer- oder Achterteams und als Run and Bike-Team von L’Ile-Rousse bis zum Dorf Morosaglia.

Italiano :

L’Associu Spurtivu A Paolina organizza la corsa A Paolina, un evento che unisce sport e storia: una corsa su strada di 70 km individuale, a squadre di 2, 4 o 8 persone e a squadre di corsa e bicicletta da L’Ile-Rousse al villaggio di Morosaglia.

Espanol :

La Associu Spurtivu A Paolina organiza la carrera A Paolina, un acontecimiento que combina deporte e historia: una carrera por carretera de 70 km individual, por equipos de 2, 4 u 8 personas y en bicicleta desde L’Ile-Rousse hasta el pueblo de Morosaglia.

