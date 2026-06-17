35e édition Foulées Nature de la Baie de Sienne Stade Tourville-sur-Sienne dimanche 5 juillet 2026.

Tourville-sur-Sienne

35e édition Foulées Nature de la Baie de Sienne

Stade Rue du Carré Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Foulées Nature de la Baie de Sienne 5 courses, parcours nature & route.

Adultes 10km ; 5km.

Enfants 2,2km ; 1,4km ; 600m (5-15 ans).

Buvette et restauration sur place.

Inscriptions sur normandieapied.com ou à la mairie le jour du départ. .

Stade Rue du Carré Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie

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English : 35e édition Foulées Nature de la Baie de Sienne

L’événement 35e édition Foulées Nature de la Baie de Sienne Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme