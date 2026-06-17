35e édition Foulées Nature de la Baie de Sienne Stade Tourville-sur-Sienne
35e édition Foulées Nature de la Baie de Sienne Stade Tourville-sur-Sienne dimanche 5 juillet 2026.
Tourville-sur-Sienne
35e édition Foulées Nature de la Baie de Sienne
Stade Rue du Carré Tourville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Foulées Nature de la Baie de Sienne 5 courses, parcours nature & route.
Adultes 10km ; 5km.
Enfants 2,2km ; 1,4km ; 600m (5-15 ans).
Buvette et restauration sur place.
Inscriptions sur normandieapied.com ou à la mairie le jour du départ. .
Stade Rue du Carré Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie
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English : 35e édition Foulées Nature de la Baie de Sienne
L’événement 35e édition Foulées Nature de la Baie de Sienne Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme
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