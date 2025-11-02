35e Foulées rethéloises Rethel

35e Foulées rethéloises Rethel dimanche 2 novembre 2025.

35e Foulées rethéloises

Promenade des Isles Rethel Ardennes

Course enfants à partir de 6 ans Premier départ 11h30 Inscription gratuite Course Découverte (4,5km avec classement) Départ 13h45 Course des As Départ 15h Nouveau parcours 3 boucles Course qualificative pour les championnats de France 2026 Résultats et tombola à 17h30

Promenade des Isles Rethel 08300 Ardennes Grand Est

English :

Children’s race from age 6 First start 11:30 am Free registration Discovery race (4.5km with classification) Start 1:45 pm Aces race Start 3 pm New course: 3 loops Qualifying race for the 2026 French championships Results and tombola at 5:30 pm

German :

Kinderrennen ab 6 Jahren Erster Start 11:30 Uhr Kostenlose Anmeldung Entdecker-Rennen (4,5 km mit Wertung) Start 13:45 Uhr Rennen der Asse Start 15:00 Uhr Neue Strecke: 3 Schleifen Qualifikationsrennen für die französischen Meisterschaften 2026 Ergebnisse und Tombola um 17:30 Uhr

Italiano :

Gara per bambini a partire dai 6 anni Prima partenza ore 11.30 Iscrizione gratuita Gara di scoperta (4,5 km con classifica) Partenza ore 13.45 Gara degli assi Partenza ore 15.00 Nuovo percorso: 3 anelli Gara di qualificazione per i campionati francesi 2026 Risultati e tombola ore 17.30

Espanol :

Carrera de niños a partir de 6 años Primera salida 11h30 Inscripción gratuita Carrera de descubrimiento (4,5 km con clasificación) Salida 13h45 Carrera de ases Salida 15h00 Nuevo recorrido: 3 bucles Carrera clasificatoria para los campeonatos de Francia 2026 Resultados y tómbola a las 17h30

L’événement 35e Foulées rethéloises Rethel a été mis à jour le 2025-10-13 par Ardennes Tourisme