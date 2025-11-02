35e Foulées rethéloises Rethel
Promenade des Isles Rethel Ardennes
Tarif : 8 – 8 – 0 EUR
Course Découverte
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Course enfants à partir de 6 ans Premier départ 11h30 Inscription gratuite Course Découverte (4,5km avec classement) Départ 13h45 Course des As Départ 15h Nouveau parcours 3 boucles Course qualificative pour les championnats de France 2026 Résultats et tombola à 17h30
Promenade des Isles Rethel 08300 Ardennes Grand Est
English :
Children’s race from age 6 First start 11:30 am Free registration Discovery race (4.5km with classification) Start 1:45 pm Aces race Start 3 pm New course: 3 loops Qualifying race for the 2026 French championships Results and tombola at 5:30 pm
German :
Kinderrennen ab 6 Jahren Erster Start 11:30 Uhr Kostenlose Anmeldung Entdecker-Rennen (4,5 km mit Wertung) Start 13:45 Uhr Rennen der Asse Start 15:00 Uhr Neue Strecke: 3 Schleifen Qualifikationsrennen für die französischen Meisterschaften 2026 Ergebnisse und Tombola um 17:30 Uhr
Italiano :
Gara per bambini a partire dai 6 anni Prima partenza ore 11.30 Iscrizione gratuita Gara di scoperta (4,5 km con classifica) Partenza ore 13.45 Gara degli assi Partenza ore 15.00 Nuovo percorso: 3 anelli Gara di qualificazione per i campionati francesi 2026 Risultati e tombola ore 17.30
Espanol :
Carrera de niños a partir de 6 años Primera salida 11h30 Inscripción gratuita Carrera de descubrimiento (4,5 km con clasificación) Salida 13h45 Carrera de ases Salida 15h00 Nuevo recorrido: 3 bucles Carrera clasificatoria para los campeonatos de Francia 2026 Resultados y tómbola a las 17h30
