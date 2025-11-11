35e Marché aux puces Saint-Jean-Brévelay
Salle Avel Kerfrolo Saint-Jean-Brévelay Morbihan
35e édition de cet événement. De 8h à 18h, entrée 1,5€ à partir de 15 ans. Buvette et snacks sur place. Organisation L’Espérance Football Club. .
Salle Avel Kerfrolo Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 42 04
