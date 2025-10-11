35e Salon de l’artisanat et des métiers d’art Ballan-Miré

35e Salon de l’artisanat et des métiers d’art Ballan-Miré samedi 11 octobre 2025.

35e Salon de l’artisanat et des métiers d’art

Impasse de la Haye Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Le salon est devenu un rendez-vous incontournable pour découvrir la passion et le savoir-faire de la vingtaine d’artisans et artisans d’art professionnels présents. Invité d’honneur Alain Dutour.

Le salon est devenu un rendez-vous incontournable pour découvrir la passion et le savoir-faire de la vingtaine d’artisans et artisans d’art professionnels présents. Chaque année, il continue de vous surprendre avec des créations uniques, de l’originalité mais également la découverte de métiers artisanaux traditionnels grâce à des artisans qui ont plaisir à transmettre leur passion. Invité d’honneur Alain Dutour. .

Impasse de la Haye Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 69 63 mjc.ballan@wanadoo.fr

English :

The show has become a not-to-be-missed opportunity to discover the passion and expertise of the twenty or so professional craftsmen and artisans on hand. Guest of honor Philippe Audoux.

German :

Die Messe ist zu einem unumgänglichen Termin geworden, um die Leidenschaft und das Know-how der rund 20 anwesenden professionellen Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen zu entdecken. Ehrengast Philippe Audoux.

Italiano :

La mostra è diventata un’occasione imperdibile per scoprire la passione e la competenza della ventina di artigiani professionisti presenti. Ospite d’onore Philippe Audoux.

Espanol :

El salón se ha convertido en una ocasión ineludible para descubrir la pasión y el saber hacer de una veintena de artesanos profesionales. Invitado de honor: Philippe Audoux.

L’événement 35e Salon de l’artisanat et des métiers d’art Ballan-Miré a été mis à jour le 2025-09-30 par Tours Val de Loire Tourisme