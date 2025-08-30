35e salon des arts plastiques Minerva Le Tram Maizières-lès-Metz

35e salon des arts plastiques Minerva Le Tram Maizières-lès-Metz samedi 30 août 2025.

35e salon des arts plastiques Minerva

Le Tram 1 Avenue Marguerite Duras Maizières-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Rendez-vous très attendu de la fin d’été, le salon des arts plastiques est de retour au TRAM du samedi 30 août au dimanche 7 septembre.

N’hésitez pas à venir découvrir les nombreuses œuvres au Tram !Tout public

0 .

Le Tram 1 Avenue Marguerite Duras Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 3 87 50 51 52 gayerisabel@gmail.com

English :

A much-anticipated end-of-summer event, the Salon des Arts Plastiques returns to the TRAM from Saturday August 30 to Sunday September 7.

Don’t hesitate to come and discover the many works at the Tram!

German :

Die Kunstmesse ist ein lang erwarteter Termin am Ende des Sommers und findet von Samstag, dem 30. August, bis Sonntag, dem 7. September, wieder in der TRAM statt.

Zögern Sie nicht, die zahlreichen ?uvres in der TRAM zu entdecken!

Italiano :

Evento molto atteso di fine estate, la fiera d’arte torna al TRAM da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre.

Non esitate a venire a scoprire le numerose opere esposte al Tram!

Espanol :

Evento muy esperado al final del verano, la feria de arte vuelve al TRAM del sábado 30 de agosto al domingo 7 de septiembre.

No dude en venir a descubrir las numerosas obras expuestas en el TRAM

L’événement 35e salon des arts plastiques Minerva Maizières-lès-Metz a été mis à jour le 2025-08-21 par DESTINATION AMNEVILLE