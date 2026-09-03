35e Troc aux Plantes Salle des fêtes Sanilhac

Informations pratiques

Sanilhac

35e Troc aux Plantes

Salle des fêtes Bourg de Breuilh Sanilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 13:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Les membres et bénévoles de l’association sont ravis de vous convier au 35e Troc aux Plantes à Breuilh, Sanilhac.

Venez partager un moment convivial autour d’échanges de graines, semis, plantes et autres boutures, le tout bien étiqueté svp (cela facilite les échanges).

Les membres et bénévoles de l’association sont ravis de vous convier au 35e Troc aux Plantes à Breuilh, Sanilhac (salle des fêtes, à côté de la mairie).

Venez partager un moment convivial autour d’échanges de graines, semis, plantes et autres boutures, le tout bien étiqueté svp (cela facilite les échanges).

Nous renouvelons également notre Troc aux Bûches à destination plus particulièrement des artisans et amateurs du travail du bois – apportez une bûche (d’essence courante ou rare) et repartez avec celle de votre choix.

Merci d’indiquer l’essence de votre bois.

Vous retrouverez la traditionnelle tombola avec en lot un amandier.

Café et gâteaux vous seront offerts.

Entrée gratuite. .

Salle des fêtes Bourg de Breuilh Sanilhac 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 95 61 49

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English : 35e Troc aux Plantes

The association’s members and volunteers are delighted to invite you to the 35th Plant Swap in Breuilh, Sanilhac.

Come join us for a friendly get-together to exchange seeds, seedlings, plants, and cuttings—please make sure everything is clearly labeled (this makes the exchanges easier).

L’événement 35e Troc aux Plantes Sanilhac a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux