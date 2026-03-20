35ÈME BOUCLES DE MAGUELONE Centre culturel Bérenger de Frédol Villeneuve-lès-Maguelone

35ÈME BOUCLES DE MAGUELONE

Centre culturel Bérenger de Frédol 235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Voici la 35ème édition de cette course, entre mer et étangs, traversant le domaine de la cathédrale de Maguelone et longeant les salines. Elle propose un panorama unique de la côte méditerranéenne sur un parcours plat.

Les Boucles de Maguelone organisées par le club Maguelone Jogging, avec le concours de la Ville de Villeneuve lès Maguelone, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, se dérouleront les samedi 11 et dimanche 12 avril.

Samedi 11 avril parcours enfants de 7 à 13 ans (gratuit)

14h00 800 m enfants de 7 à 9 ans

14h20 1,5 km enfants de 10 à 11 ans

14h40 2,4 km enfants de 12 à 13 ans

Dimanche 12 avril courses à partir de 14 ans

09h30 21 km coureurs nés en 2008 ou avant (20 € en ligne ou 22 € sur place)

09h35 10 km Marche Nordique marcheurs nés en 2010 ou avant (13 € en ligne ou 15 € sur place)

09h45 5 km coureurs nés en 2012 ou avant (10 € en ligne ou 12 € sur place)

10h00 10 km coureurs nés en 2010 ou avant (13 € en ligne ou 15 € sur place)

Les Inscriptions se font sur place le samedi 11 avril au stade d’athlétisme Alain Mimoun de 10h à 18h. Pas d’inscription sur place le jour de la course.

Retrait des dossards le samedi 11 avril au stade d’athlétisme Alain Mimoun de 10h à 18h et le dimanche 13 avril au Centre Culturel Bérenger de Frédol à partir de 7h30 et jusqu’à 30 minutes avant le départ de chaque course. .

Centre culturel Bérenger de Frédol 235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

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English : 35ÈME BOUCLES DE MAGUELONE

Here’s the 35th edition of this race, between sea and ponds, crossing the Maguelone cathedral estate and skirting the salt marshes. It offers a unique panorama of the Mediterranean coast on a flat course.

L’événement 35ÈME BOUCLES DE MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 HERAULT SPORT