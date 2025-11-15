35ème édition des GASTRÔLERIES Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

35ème édition des GASTRÔLERIES Château des Evêques Monistrol-sur-Loire samedi 15 novembre 2025.

35ème édition des GASTRÔLERIES

Château des Evêques 4 bis Allée du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

34ème édition des Gastrôleries, fête du vin et du mangement, avec les Amis du Château et Monistrol Animation.

Nombreux exposants, producteurs, démonstrations culinaires

Buvette, et restauration.

Au château des Evêques les 15 et 16 novembre de 10h à 18h.

Château des Evêques 4 bis Allée du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 63 66

English :

34th edition of Les Gastrôleries, a wine and food festival, with Les Amis du Château and Monistrol Animation.

Numerous exhibitors, producers, culinary demonstrations

Refreshments and catering.

Château des Evêques, November 15 & 16, 10am-6pm.

German :

34. Ausgabe der Gastrôleries, ein Fest des Weins und des Managements, mit den Amis du Château und Monistrol Animation.

Zahlreiche Aussteller, Produzenten, kulinarische Vorführungen

Getränkeausschank und Essen und Trinken.

Im Château des Evêques am 15. und 16. November von 10 bis 18 Uhr.

Italiano :

34a Gastrôleries, festival enogastronomico, con gli Amici dello Château e Monistrol Animation.

Numerosi espositori, produttori, dimostrazioni culinarie

Bar e ristorazione.

Presso lo Château des Evêques il 15 e 16 novembre dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

34ª edición de Gastrôleries, festival enogastronómico, con los Amigos del Château y Monistrol Animation.

Numerosos expositores, productores, demostraciones culinarias

Bar y catering.

En el Château des Evêques los días 15 y 16 de noviembre de 10:00 a 18:00 h.

