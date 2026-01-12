35ème édition des Journées des Moulins Vivants Bunzac

35ème édition des Journées des Moulins Vivants

Moulin de Trotte-Renard Bunzac Charente

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Les 28 février et 1er mars 2026, les moulins des vallée du Bandiat et de la Tardoire ouvrent leurs portes au public pour deux jours de visites, démonstrations, animations et vente des produits des moulins.

Moulin de Trotte-Renard Bunzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 tourisme@rochefoucauld-perigord.fr

English :

On February 28 and March 1, 2026, the mills of the Bandiat and Tardoire valleys open their doors to the public for two days of visits, demonstrations, events and sales of mill products.

