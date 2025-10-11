35ème Festival petite enfance et famille de Pau Béarn Hippodrome de Pau Pau

35ème Festival petite enfance et famille de Pau Béarn

Hippodrome de Pau 462 Boulevard du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Des espaces ludiques pour les enfants avec des activité en extérieur et en intérieur et un lieu d’échange et de rencontre pour les parents et les professionnels

ouverture gratuite le jeudi et vendredi matin pour les crèches et assistantes maternelles .

Hippodrome de Pau 462 Boulevard du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 77 91 30 contactfestienfance@fee64.fr

