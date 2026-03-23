35ème Foire aux Rosiers

Avenue Madame de Montespan Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

35ème foire aux rosiers

Venez découvrir lors de la 35ème foire aux rosiers de nombreuses variétés de roses et d’autres arbustes et plantes pour magnifier votre jardin ! 200 exposants sélectionnés pour leur savoir-faire et leur passion des jardins. Samedi bagad de Vannes, soirée DJ. Dimanche Bagad de Vannes, animations, feu d’artifice. Lundi Chasse aux œufs, chasse aux trésors. .

Avenue Madame de Montespan Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 45 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover during the Rose Fair many varieties of roses and other shrubs and plants to enhance your garden!

L’événement 35ème Foire aux Rosiers Bellegarde a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GATINAIS SUD