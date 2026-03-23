35ème Foire aux Rosiers Bellegarde
35ème Foire aux Rosiers Bellegarde samedi 4 avril 2026.
35ème Foire aux Rosiers
Avenue Madame de Montespan Bellegarde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
35ème foire aux rosiers
Venez découvrir lors de la 35ème foire aux rosiers de nombreuses variétés de roses et d’autres arbustes et plantes pour magnifier votre jardin ! 200 exposants sélectionnés pour leur savoir-faire et leur passion des jardins. Samedi bagad de Vannes, soirée DJ. Dimanche Bagad de Vannes, animations, feu d’artifice. Lundi Chasse aux œufs, chasse aux trésors. .
Avenue Madame de Montespan Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 45 79
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English :
Come and discover during the Rose Fair many varieties of roses and other shrubs and plants to enhance your garden!
L’événement 35ème Foire aux Rosiers Bellegarde a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GATINAIS SUD
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