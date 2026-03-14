35ÈME FOIRE INTERCOMMUNALE DE ROUJAN

Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

35ème Foire Intercommunale de 9h à 18h dans le centre du village et Vide-Grenier (Avenue de Caux). Plus de 100 exposants. Minettes Roujanaises, Pena Les Déglingos, Pompom Girlettes, Karaoké Géant (Place de la Mairie), Laser Game, Kart Drift, Jeux en bois, Forains, Grande Chasse aux oeufs (ouvert à tous) au Parc Bastard Senaux, Animaux totémiques, Baptême de l’air (10h-17h) sur réservation.

35ème Foire Intercommunale de 9h à 18h dans le centre du village et Vide-Grenier (Avenue de Caux). Minettes Roujanaises, Pena Les Déglingos, Pompom Girlettes, Karaoké Géant (Place de la Mairie), Laser Game, Kart Drift, Jeux en bois, Forains, Grande Chasse aux oeufs (ouvert à tous) au Parc Bastard Senaux, Animaux totémiques, Baptême de l’air (10h-17h) sur réservation. .

Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 41 89 27 25

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English :

35th Foire Intercommunale from 9am to 6pm in the village center and Vide-Grenier (Avenue de Caux). Over 100 exhibitors. Minettes Roujanaises, Pena Les Déglingos, Pompom Girlettes, Giant Karaoke (Place de la Mairie), Laser Game, Kart Drift, Wooden games, Fairground entertainers, Big Egg Hunt (open to all) in Parc Bastard Senaux, Totem animals, Baptism of the air (10am-5pm) on reservation.

L’événement 35ÈME FOIRE INTERCOMMUNALE DE ROUJAN Roujan a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT AVANT-MONTS