35ème Journée des Vins de Bourgogne

Salle des fêtes Mézilles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Pour cette 35ème édition, l’esprit de partage et la passion du terroir sont une nouvelle fois à l’honneur.

Cet événement incontournable réunit de nombreux vignerons passionnés venus partager leur savoir-faire. C’est l’occasion idéale pour les amateurs et les curieux de partir à la rencontre de nos régions viticoles dans une ambiance authentique et festive.

Au programme de votre visite, rencontres, dégustations et vente sur place pour repartir avec vos coups de cœur.

Que vous soyez fin connaisseur ou simplement à la recherche d’une sortie conviviale, laissez-vous séduire par cette journée dédiée aux vins de Bourgogne. .

Salle des fêtes Mézilles 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 44 mairie-mezilles@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 35ème Journée des Vins de Bourgogne

L’événement 35ème Journée des Vins de Bourgogne Mézilles a été mis à jour le 2026-01-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !