35ème MONTGOLFIADES INTERNATIONALES Place de l’église Praz-sur-Arly

35ème MONTGOLFIADES INTERNATIONALES

Place de l’église 54 route du Val d’Arly Praz-sur-Arly Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 09:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Spectacle aérien unique en montagne! Près de 20 montgolfières présentes, pour un vol, un baptême ou simplement pour le plaisir des yeux. Retrouvez des animations ludiques pour toute la famille avec des vols de mini-montgolfières.

Place de l’église 54 route du Val d’Arly Praz-sur-Arly 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 90 57 info@prazsurarly.com

English : 35nd INTERNATIONAL BALLOONS

Unique public aerial show in the mountains! Nearly 20 hot air balloons present, for a flight, baptism or simply for the pleasure of the eyes. Find many fun animations for the whole family in the village animation.

L’événement 35ème MONTGOLFIADES INTERNATIONALES Praz-sur-Arly a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de Praz-sur-Arly