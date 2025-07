35ème Nuits des Etoiles chemin de terre après le lotissement du Clos des Ormes Vayres-sur-Essonne

chemin de terre après le lotissement du Clos des Ormes LONGITUDE 2°20’50.08″ EST LATITUDE 48°26’09.16″ Vayres-sur-Essonne Essonne

Tarif : gratuit

Date :

Début : Samedi 2025-08-01 21:00:00

fin : 2025-08-02 03:00:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-02

Rejoignez nous aux nuits des étoiles le 01 et le 02 août 2025.

Venez découvrir l’Astronomie au sens large, présentée par le club de Vayres-Sur-Essonne.

Ouvert à tous et gratuit.

English :

Join us at the nuits des étoiles on August 01 and 02, 2025.

Come and discover Astronomy in its broadest sense, presented by the Vayres-Sur-Essonne club.

Open to all, free of charge.

German :

Schließen Sie sich uns bei den Sternennächten am 01. und 02. August 2025 an.

Kommen Sie und entdecken Sie die Astronomie im weitesten Sinne, präsentiert vom Club de Vayres-Sur-Essonne.

Offen für alle und kostenlos.

Italiano :

Partecipate alle Notti delle Stelle l’1 e il 2 agosto 2025.

Venite a scoprire l’astronomia nel suo senso più ampio, presentata dal club di Vayres-Sur-Essonne.

Aperto a tutti e gratuito.

Espanol :

Únase a nosotros en las Noches de las Estrellas los días 01 y 02 de agosto de 2025.

Venga a descubrir la Astronomía en su sentido más amplio, presentada por el club Vayres-Sur-Essonne.

Abierto a todos y gratuito.

L’événement 35ème Nuits des Etoiles Vayres-sur-Essonne a été mis à jour le 2025-07-07 par Comité départemental du tourisme de l’Essonne