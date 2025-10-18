35ème Salon d’Automne Les 4’Arts Salle Vaulabelle Auxerre

35ème Salon d’Automne Les 4’Arts

Salle Vaulabelle 12 Boulevard Vaulabelle Auxerre Yonne

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

De retour à la salle Vaulabelle, LES 4’ARTS fêteront cette année leur 35ème anniversaire ! Une cinquantaine d’artistes, peintres, sculpteurs, photographes et dessinateurs exposeront leurs nouvelles créations le weekend des 18 et 19 octobre 2025, Bd Vaulabelle, de 14h00 à 18h00h le samedi et de 10h00 à 18h00 le dimanche. Les invités d’honneur seront Babette RODDHE pastelliste, et Jean-Pierre ROBINET sculpteur. Vernissage le samedi 18 octobre, à partir de 18h00 .

