35ème Salon de la carte postale et toutes collections Haguenau

35ème Salon de la carte postale et toutes collections

1 Rue du Houblon Rue Prieur Hoffer Marienthal Haguenau Bas-Rhin

Début : Lundi 2026-03-02 08:30:00

fin : 2026-03-02 17:00:00

2026-03-02

Plus de 50 exposants proposent différents objets de collections cartes postales, timbres, miniatures, fèves, objets brassicoles, livres…

Exposition du jour HAGUENAU Les métiers d’antan en Alsace .

Over 50 exhibitors offer a wide range of collectibles: postcards, stamps, miniatures, broad beans, brewery items, books…

