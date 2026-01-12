35ème Salon de la carte postale et toutes collections Haguenau
35ème Salon de la carte postale et toutes collections Haguenau lundi 2 mars 2026.
35ème Salon de la carte postale et toutes collections
1 Rue du Houblon Rue Prieur Hoffer Marienthal Haguenau Bas-Rhin
Début : Lundi 2026-03-02 08:30:00
fin : 2026-03-02 17:00:00
2026-03-02
Plus de 50 exposants proposent différents objets de collections cartes postales, timbres, miniatures, fèves, objets brassicoles, livres…
Exposition du jour HAGUENAU Les métiers d’antan en Alsace .
1 Rue du Houblon Rue Prieur Hoffer Marienthal Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est bernadette.grab@gmail.com
English :
Over 50 exhibitors offer a wide range of collectibles: postcards, stamps, miniatures, broad beans, brewery items, books…
L’événement 35ème Salon de la carte postale et toutes collections Haguenau a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau