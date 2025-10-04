35ÈME TRIATHLON INTERNATIONAL 9ÈME SWIMRUN DE LA GRANDE MOTTE La Grande-Motte

Motte du Couchant La Grande-Motte Hérault

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04 2025-10-05

Durant ce week-end sportif et festif, plusieurs épreuves sont programmées Triathlon Jeunes, Swimrun Solo et Duo, Triathlon XS et S.

Le club la Grande Motte Triathlon propose avec le concours de la Ville de la Grande Motte, de la Région Occitanie, de l’Agence Nationale du Sport, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son 35e Triathlon International et 9e Swimrun, les samedi 4 et dimanche 5 octobre à la Motte du Couchant.

Des Poussins aux Masters, plus de 1200 participants sont attendus sur les différents départs.

Horaires

Samedi 4 octobre

14h00 Triathlon Jeunes

14h30 Swimrun Solo et Duo

Dimanche 5 octobre

9h00 Triathlon S

12h30 Triathlon XS

13h00 Remise des Prix sur le Car Podium d’Hérault Sport .

Motte du Couchant La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie lagrandemottetriathlon@gmail.com

English :

The weekend features a number of events: Youth Triathlon, Swimrun Solo and Duo, Triathlon XS and S.

German :

Während dieses sportlichen und festlichen Wochenendes stehen mehrere Wettkämpfe auf dem Programm: Triathlon für Jugendliche, Swimrun Solo und Duo, Triathlon XS und S.

Italiano :

Durante questo fine settimana sportivo e festoso, sono in programma diversi eventi: Triathlon giovanile, Swimrun in solitaria e in duo, Triathlon XS e S.

Espanol :

Durante este fin de semana deportivo y festivo, hay programadas varias pruebas: Triatlón Juvenil, Swimrun Solo y Dúo, Triatlón XS y S.

