36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo de violoncelles Uccelli Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo de violoncelles Uccelli

Cinéma du Casino Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses.

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts.

Flora Bregeault & David Penitzka se sont rencontrés au Conservatoire de Bruxelles, où ils ont étudié auprès de Marie Hallynck, Didier Poskin et Guy Danel. De leur entente est né Uccelli, un duo de violoncelles qui embrasse quatre siècles de répertoire du baroque de Vivaldi et Barrière au contemporain de Sollima, en passant par les transcriptions de Bach et Bartók et la création avec le compositeur catalan Patrick Valls. Résidant aujourd’hui à Rouen, dont David est originaire, le duo a à cœur de se produire dans divers lieux de la région normande. .

Cinéma du Casino Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo de violoncelles Uccelli

A seaside festival that aims to be curious and daring, it brings together the best solo and chamber music artists of the moment, including Victoires de la Musique winners and promising newcomers.

L’événement 36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo de violoncelles Uccelli Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SPL Deauville