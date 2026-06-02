Villers-sur-Mer

36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo Opale

Église Saint-Martin Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses.

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts.

Coline et José se sont trouvés au sein de l’ensemble Les Dissonances, unis par une même passion de la musique de chambre. En 2020, ils créent Opale un duo atypique, trombone et harpe, dédié à deux instruments que l’on découvre encore. Leur programme leur ressemble airs d’opéras, lieder et mélodies, musique espagnole en écho aux racines de José, musique française en hommage au répertoire de la harpe. Une rencontre de timbres, de cultures et de sensibilités.

Musiciens

• Coline Jaget harpe

• José Isla trombone .

Église Saint-Martin Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : 36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo Opale

A seaside festival that aims to be curious and daring, it brings together the best solo and chamber music artists of the moment, including Victoires de la Musique winners and promising newcomers.

L’événement 36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Duo Opale Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SPL Deauville