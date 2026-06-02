36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Spina & Benignetti piano duo à 4 mains Concert d’ouverture des lauréats du Prix des Abonnés 2025 Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Spina & Benignetti piano duo à 4 mains Concert d’ouverture des lauréats du Prix des Abonnés 2025

Salle panoramique du Casino Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses.

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts.

Eleonora Spina et Michele Benignetti forment un duo d’une complicité et d’une finesse saisissantes. Médaille d’Or au Manhattan International Music Competition en 2023, ils se produisent sur les grandes scènes d’Europe, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique. Leur répertoire, centré notamment sur Brahms et Schubert, a donné lieu à plusieurs albums salués par la critique. Pédagogues engagés, ils transmettent leur art dans les institutions musicales les plus prestigieuses du monde. .

Salle panoramique du Casino Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : 36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Spina & Benignetti piano duo à 4 mains Concert d’ouverture des lauréats du Prix des Abonnés 2025

A seaside festival that aims to be curious and daring, it brings together the best solo and chamber music artists of the moment, including Victoires de la Musique winners and promising newcomers.

L’événement 36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Spina & Benignetti piano duo à 4 mains Concert d’ouverture des lauréats du Prix des Abonnés 2025 Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SPL Deauville