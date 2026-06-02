Villers-sur-Mer

36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités

Salle panoramique, cinéma, église, amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-15

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-15

Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses.

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts.

La seule exigence du festival allier l’excellence de la musique à une interaction forte avec le public, en démocratisant la Grande Musique par une dimension pédagogique les musiciens présentent eux-mêmes leur concert, des ateliers musicaux et chansons pour enfants sont proposés, des cours de piano (initiation au perfectionnement) se vivent tout en découverte. .

Salle panoramique, cinéma, église, amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités

A seaside festival that aims to be curious and daring, it brings together the best solo and chamber music artists of the moment, including Victoires de la Musique winners and promising newcomers.

L’événement 36ᵉ Festival des Nouveaux Talents et Invités Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SPL Deauville