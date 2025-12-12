36 ème Bourse d’échanges autos et motos

Lorris Loiret

Début : 2026-01-18 08:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

2026-01-18

Bourse d’échange autos et motos

Le club Retr’auto du Gâtinais organise sa 36 ème bourse d’échanges autos et motos. Parking réservé aux véhicules de collection. Exposition de voitures et de motos. Pièces détachées, documentation, jouets anciens, miniatures, intérieur et extérieur. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. De 8h à 17h. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 98 95 02 90 bourselorris45@orange.fr

Car and motorcycle exchange

