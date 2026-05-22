Mensignac

36 ème Fête du pain à Mensignac

Mensignac Dordogne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-12

Rendez-vous les 12,13, 14 Juillet 2026 à Mensignac pour célébrer la Fête du Pain !!!

Les amis du pain vous proposent 3 soirées exceptionnelles avec Gilbert Montagné, Tribute Céline Dion, et soirée 90 avec les plus grandes stars des années 90 Worlds apart, Allan Theo, Larusso, Las Ketchup, Kamini

Rendez-vous les 12,13, 14 Juillet 2026 à Mensignac pour célébrer la Fête du Pain !!!

Les amis du pain vous proposent 3 soirées exceptionnelles avec Gilbert Montagné, Tribute Céline Dion, et soirée 90 avec les plus grandes stars des années 90 Worlds apart, Allan Theo, Larusso, Las Ketchup, Kamini, Colonel Reyel, eve Angléli…

3 journées de Folies pour petits & grands avec de nombreuses animations et spectacles gratuits fête foraine, manèges gratuits, vaches Landaises, vide greniers, repas en commun, feu d’artifice, bandas……

12 juillet à 21h30 Gilbert Montagné et les 22 petits chanteurs des rues

13 juillet à 21h30 Tribute Céline Dion et Arthur, Vous & Johnny

14 juillet à 21h30 le concert événement 90, les plus grandes stars des années 90 réunies sur scène, 2 h de tubes festifs.

Billetterie ticketmaster ou spar à Mensignac. .

Mensignac 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 43 89 26 alain.boisseau@wanadoo.fr

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English : 36 ème Fête du pain à Mensignac

See you on July 12, 13, 14, 2026 in Mensignac to celebrate the Fête du Pain!!!!

Les amis du pain offer you 3 exceptional evenings with Gilbert Montagné, Tribute Céline Dion, and 90’s night with the biggest stars of the 90’s: Worlds apart, Allan Theo, Larusso, Las Ketchup, Kamini

L’événement 36 ème Fête du pain à Mensignac Mensignac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux