Informations pratiques

Ballan-Miré

36 ème salon des métiers d’art & de l’artisanat

Impasse de la Haye Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

La MJC a réunit son jury de sélection en amont de la 36 ème édition du SALON DES MÉTIERS D’ART ET DE L’ARTISANAT : ce sera une édition de qualité avec 24 sélectionnés parmi 42 candidatures.

La MJC a réunit son jury de sélection en amont de la 36 ème édition du SALON DES MÉTIERS D’ART ET DE L’ARTISANAT : ce sera une édition de qualité avec 24 sélectionnés parmi 42 candidatures. .

Impasse de la Haye Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 64 76 16

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English :

The MJC convened its selection jury ahead of the 36th edition of the SALON DES MÉTIERS D’ART ET DE L’ARTISANAT: It will be a high-quality edition, with 24 artists selected from among 42 applicants.

L’événement 36 ème salon des métiers d’art & de l’artisanat Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 37