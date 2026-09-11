36 ème salon des métiers d’art & de l’artisanat Ballan-Miré
samedi 17 octobre 2026 · Ballan-Miré
Informations pratiques
Ballan-Miré
36 ème salon des métiers d’art & de l’artisanat
Impasse de la Haye Ballan-Miré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
La MJC a réunit son jury de sélection en amont de la 36 ème édition du SALON DES MÉTIERS D’ART ET DE L’ARTISANAT : ce sera une édition de qualité avec 24 sélectionnés parmi 42 candidatures.
La MJC a réunit son jury de sélection en amont de la 36 ème édition du SALON DES MÉTIERS D’ART ET DE L’ARTISANAT : ce sera une édition de qualité avec 24 sélectionnés parmi 42 candidatures. .
Impasse de la Haye Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 64 76 16
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English :
The MJC convened its selection jury ahead of the 36th edition of the SALON DES MÉTIERS D’ART ET DE L’ARTISANAT: It will be a high-quality edition, with 24 artists selected from among 42 applicants.
L’événement 36 ème salon des métiers d’art & de l’artisanat Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 37
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