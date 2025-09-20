36 Quai des Arts à Niort Journées européennes du patrimoine 2025 36 Rue Brisson Niort

36 Rue Brisson 36 Quai des Arts Niort Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le 36 Quai des Arts fête sa Journée du Patrimoine !

Le samedi 20 septembre, journée spéciale à la boutique de Niort artisans et artistes proposeront démonstrations et ateliers pour vous faire découvrir leurs savoir-faire. Amélie, Françoise, Isabelle, Nathalie, Marie, Séverine, Joëlle, Berenger, Zoé et Christelle vous expliqueront ou vous initieront à leurs techniques. Si le travail noble, les belles matières et la création vous intéressent, c’est le lieu à ne pas manquer entre deux monuments !

C’est donc de 10 h à 18 h, au 36 Quai des Arts, rue Brisson à Niort, et c’est gratuit ! .

