360° Deuxième Ellipse Installation Sonore Petit Théâtre Le Mans

360° Deuxième Ellipse Installation Sonore

Petit Théâtre 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 14:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

360° Deuxième Ellipse poursuit l’exploration du Gyrophone en le reliant cette fois à l’univers marin. Grâce à des données océaniques captées en temps réel, la composition se transforme continuellement larsens, textures tonales, voix et sons marins évoluent au rythme des marées, des saisons et des conditions météorologiques. Conçue comme une installation immersive de plusieurs heures, l’œuvre invite le public à circuler autour du Gyrophone ou à revenir à différents moments pour ressentir les variations subtiles de cet instrument devenu interprète vivant. Une expérience sonore en mouvement, où la musique se façonne au gré de la mer. .

Petit Théâtre 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe

