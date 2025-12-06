360 – ESPACE JEAN LURCAT Juvisy Sur Orge

samedi 6 décembre 2025.

Début : 2025-12-06 à 18:00. Tarif : – euros.

360Mehdi KerkoucheCCN de Créteil et du Val-de-Marne EMKASpectacle DeboutAprès l’immense succès de son spectacle Portrait, Mehdi Kerkouche, infatigable et brillant chorégraphe, débarque avec sa dernière création, PRIMA, un spectacle qui plonge au cœur de l’essence de la danse et transcende les frontières culturelles. Imaginant un cadre inédit, dans lequel le public encercle les interprètes, installés sur une scène au centre de l’espace, il crée les conditions d’une osmose entre danseurs et spectateurs. Un contexte idéal pour explorer le langage universel des corps. Dans de nombreuses cultures, la danse joue un rôle essentiel lors de célébrations joyeuses telles que les mariages ou dans les clubs, mais aussi lors de moments plus sombres comme les enterrements. C’est dans ces occasions intenses et émotionnelles que la danse devient un moyen puissant pour communier avec les autres. Dans ce nouveau spectacle, au plus près du public, les interprètes se font passeurs de cette force fédératrice du mouvement !

ESPACE JEAN LURCAT PLACE DU MARECHAL LECLERC 91260 Juvisy Sur Orge 91