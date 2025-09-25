360° Festival #4 Metz
360° Festival #4
Ile du Saulcy Metz Moselle
Jeudi 2025-09-25 17:00:00
2025-09-25 23:59:00
2025-09-25
Le 360° Festival revient à Metz !
Célébration emblématique de la rentrée universitaire, le 360° Festival transforme une fois de plus le campus en un espace festif, créatif et participatif, à l’image de la vie étudiante messine. Une soirée unique pour découvrir, s’amuser, créer du lien et célébrer ensemble le début d’année universitaire ! Organisé autour de la Maison de l’Étudiant Lorraine Nord (MDE) et de l’Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK), le festival proposera une programmation riche et variée concerts, animations, spectacles et stands participatifs portés par les étudiants et les associations de l’Université de Lorraine.Tout public
57000 Moselle Grand Est
English :
The 360° Festival returns to Metz!
An emblematic celebration of the start of the new academic year, the 360° Festival once again transforms the campus into a festive, creative and participative space, reflecting student life in Metz. A unique evening to discover, have fun, bond and celebrate the start of the academic year together! Organized around the Maison de l’Étudiant Lorraine Nord (MDE) and the Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK), the festival will offer a rich and varied program: concerts, entertainment, shows and participative stands run by Université de Lorraine students and associations.
German :
Das 360° Festival kehrt nach Metz zurück!
Das 360° Festival, eine symbolträchtige Feier zum Beginn des Universitätsjahres, verwandelt den Campus einmal mehr in einen festlichen, kreativen und partizipativen Raum, der das Metzer Studentenleben widerspiegelt. Ein einzigartiger Abend, um zu entdecken, sich zu amüsieren, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam den Beginn des akademischen Jahres zu feiern! Das Festival, das rund um die Maison de l’Étudiant Lorraine Nord (MDE) und den Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK) organisiert wird, bietet ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm: Konzerte, Animationen, Aufführungen und Mitmach-Stände, die von den Studenten und Vereinen der Universität Lothringen getragen werden.
Italiano :
Il Festival 360° torna a Metz!
Celebrazione emblematica dell’inizio del nuovo anno accademico, il 360° Festival trasformerà ancora una volta il campus in uno spazio festoso, creativo e partecipativo, che riflette la vita studentesca di Metz. Una serata unica all’insegna della scoperta, del divertimento, del networking e del festeggiare insieme l’inizio dell’anno accademico! Organizzato intorno alla Maison de l’Étudiant Lorraine Nord (MDE) e all’Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK), il festival offrirà un programma ricco e variegato di concerti, intrattenimento, spettacoli e stand partecipativi gestiti da studenti e associazioni dell’Université de Lorraine.
Espanol :
El Festival 360° vuelve a Metz
Celebración emblemática del inicio del nuevo curso académico, el Festival 360° transformará una vez más el campus en un espacio festivo, creativo y participativo, reflejo de la vida estudiantil de Metz. Se trata de una velada única para descubrir, divertirse, establecer contactos y celebrar juntos el comienzo del curso académico Organizado en torno a la Maison de l’Étudiant Lorraine Nord (MDE) y el Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK), el festival ofrecerá un programa rico y variado de conciertos, animaciones, espectáculos y stands participativos a cargo de estudiantes y asociaciones de la Universidad de Lorena.
L’événement 360° Festival #4 Metz a été mis à jour le 2025-09-18 par AGENCE INSPIRE METZ