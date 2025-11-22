363 Théâtre de Chaoué Allonnes

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2025-11-22 20:00:00

Compagnie Marie Lenfant Danse contemporaine à partir de 11 ans 40 minutes

Entre vibrations et ondes, 363 invite à faire l’expérience d’une autre appréhension du temps, pour redécouvrir le corps en tant qu’évènement et retrouver à travers lui l’incroyable beauté du vivant.

Au cœur d’un espace circulaire éclairé d’un vert monochrome, les trois interprètes féminines traversent une gestuelle fluide et hypnotique, que la chorégraphe mancelle Marie Lenfant définit comme un temps suspendu face à l’accélération permanente du monde.

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

Contemporary dance from 11 years 40 minutes

Zeitgenössischer Tanz ab 11 Jahren 40 Minuten

Danza contemporanea da 11 anni 40 minuti

Danza contemporánea a partir de 11 años 40 minutos

