36e édition du festival de Bouche à Oreille Sous l’orme Orgelet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T18:00:00 – 2025-07-17T23:59:00

Fin : 2025-07-20T10:00:00 – 2025-07-20T23:59:00

Du 17 au 20 juillet 2025 à Orgelet, le Bouche à Oreille réinstalle le chapiteau pour des concerts, des spectacles, des ateliers, des siestes musicales, des apéro blind test, un espace recyclerie, friperie et numérique, des jeux, un village d’enfants, un marché local, une fondue géante, etc. Bref, on a trop hâte ! ​Un espace restauration et une buvette seront proposés sur place.

Retrouvez toute la programmation sur www.festival-jura.fr

Sous l'orme Rue de Vallière, 39270 Orgelet Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

© Adapemont