36ème édition du Festival de films européens Mamers en mars Cinéma Rex Mamers

36ème édition du Festival de films européens Mamers en mars

Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Ne manquez pas la 36ème édition du Festival de films européens devenu référence dans le département !

Mamers en Mars vous offre pour la 36ème année un panorama diversifié, inédit et original de la production cinématographique européenne.

L’Espace Saugonna, réaménagé par des artistes locaux pour l’occasion, se transforme en lieu d’accueil, de rencontres, de découvertes où se côtoient des publics de tous horizons et des professionnels venus de partout en France et en Europe. Professionnels, amateurs et néophytes partagent leur passion dans une ambiance chaleureuse, festive et humaine qui fait la force de cette manifestation.

Plus d’infos sur https://www.mamers-en-mars.com/ et sur https://www.facebook.com/festivalmamersenmars .

Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 78 48 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss the 36th edition of the European film festival that has become a benchmark in the department!

L’événement 36ème édition du Festival de films européens Mamers en mars Mamers a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Maine Saosnois