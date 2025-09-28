36ème FDBD Foire aux disques & BD & jeux vidéos Salle polyvalente Clamecy

36ème FDBD Foire aux disques & BD & jeux vidéos Salle polyvalente Clamecy dimanche 28 septembre 2025.

36ème FDBD Foire aux disques & BD & jeux vidéos

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

36ème FDBD foire aux disques, BD et jeux vidéos avec comme invités Philippe Luguy, Gilbert Lions Gilb et Frédéric Debomy Buvette, sandwichs Gratuit .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 06 31 acl.clamecy@gmail.com

English : 36ème FDBD Foire aux disques & BD & jeux vidéos

German : 36ème FDBD Foire aux disques & BD & jeux vidéos

Italiano :

Espanol :

L’événement 36ème FDBD Foire aux disques & BD & jeux vidéos Clamecy a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Clamecy Haut Nivernais