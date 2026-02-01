36ÈME FESTIVAL BD BULLES EN LOIRE Salle Calonna Chalonnes-sur-Loire

36ÈME FESTIVAL BD BULLES EN LOIRE

Salle Calonna Avenue Laffon de Ladebat Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-07

Découvrez le 35ème Festival BD Bulles en Loire à Chalonnes sur Loire les 8 et 9 février 2025 !

Concours BD amateurs en direct (à partir de 14 ans sur inscription), rencontres d’auteurs- dédicaces d’auteurs BD professionnels, expositions et animations autour de la BD…

Accès gratuit.

Programme complet + conditions d’inscription au concours de BD amateurs sur le site internet www.bullesenloire.calonnanim.fr .

festibdchalonnes@gmail.com

English :

Discover the 35th Bulles en Loire Comics Festival in Chalonnes sur Loire on February 8 and 9, 2025!

