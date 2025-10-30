Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

36ème Festival Image Montagne Espace james Chambaud Lons jeudi 30 octobre 2025.

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30

2025-10-30

3 jours de projections exceptionnelles. Les plus beaux films de montagne de 2025 à découvrir dans une ambiance idéale !
Jeudi 30 octobre:
14h30 Après-midi familles et centres de loisirs: L’enfant qui voulait être un ours
15h30 Spectacle de marionnettes 3-6 ans Médiathèque de Lons
18h Apéro-ciné, Riders on the storm Le Moulin des Artistes + 1 apéro offert
20h Les soirées du FIM: Soirée courts-métrages Prix du public
Climbing through Ressacs Le gardien de cabane The Nomad Super Saint-Bernard Alignée The smoke that thunders One step ahead Local Trail: Trail Tales
Possibilité de se restaurer sur place dès 18h
– Tapas
– Assiette de sushis
– Bar (bière locale, jus de fruits, etc.)   .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 93 20 85  contact@image-montagne.com

