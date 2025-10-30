36ème Festival Image Montagne Espace james Chambaud Lons

36ème Festival Image Montagne Espace james Chambaud Lons jeudi 30 octobre 2025.

36ème Festival Image Montagne

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

3 jours de projections exceptionnelles. Les plus beaux films de montagne de 2025 à découvrir dans une ambiance idéale !

Jeudi 30 octobre:

14h30 Après-midi familles et centres de loisirs: L’enfant qui voulait être un ours

15h30 Spectacle de marionnettes 3-6 ans Médiathèque de Lons

18h Apéro-ciné, Riders on the storm Le Moulin des Artistes + 1 apéro offert

20h Les soirées du FIM: Soirée courts-métrages Prix du public

Climbing through Ressacs Le gardien de cabane The Nomad Super Saint-Bernard Alignée The smoke that thunders One step ahead Local Trail: Trail Tales

Possibilité de se restaurer sur place dès 18h

– Tapas

– Assiette de sushis

– Bar (bière locale, jus de fruits, etc.) .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 93 20 85 contact@image-montagne.com

English : 36ème Festival Image Montagne

German : 36ème Festival Image Montagne

Italiano :

Espanol : 36ème Festival Image Montagne

L’événement 36ème Festival Image Montagne Lons a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Pau