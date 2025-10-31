36ème Festival Image Montagne Espace james Chambaud Lons
36ème Festival Image Montagne Espace james Chambaud Lons vendredi 31 octobre 2025.
36ème Festival Image Montagne
Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
3 jours de projections exceptionnelles. Les plus beaux films de montagne de 2025 à découvrir dans une ambiance idéale !
Vendredi 31 octobre
14h30 Les après-midis du FIM, Séance de 14h: Snow Leopard Sisters, Séance de 16h: La madone Zahir
18h Apéro-ciné débat: Le futur de l’escalade + 1 apéro offert
20h Les soirées du FIM: Soirée moyens et longs métrages: Champions of the Golden Valley Gausa
Possibilité de se restaurer sur place dès 18h
– Tapas
– Assiette de sushis
– Bar (bière locale, jus de fruits, etc.) .
Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 93 20 85 contact@image-montagne.com
English : 36ème Festival Image Montagne
German : 36ème Festival Image Montagne
Italiano :
Espanol : 36ème Festival Image Montagne
L’événement 36ème Festival Image Montagne Lons a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Pau