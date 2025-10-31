36ème Festival Image Montagne Espace james Chambaud Lons

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 65 EUR

3 jours de projections exceptionnelles. Les plus beaux films de montagne de 2025 à découvrir dans une ambiance idéale !

Vendredi 31 octobre

14h30 Les après-midis du FIM, Séance de 14h: Snow Leopard Sisters, Séance de 16h: La madone Zahir

18h Apéro-ciné débat: Le futur de l’escalade + 1 apéro offert

20h Les soirées du FIM: Soirée moyens et longs métrages: Champions of the Golden Valley Gausa

Possibilité de se restaurer sur place dès 18h

– Tapas

– Assiette de sushis

– Bar (bière locale, jus de fruits, etc.) .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 93 20 85 contact@image-montagne.com

