36ème Festival Image Montagne Espace james Chambaud Lons vendredi 31 octobre 2025.

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 65 EUR

2025-10-31
fin : 2025-10-31

2025-10-31

3 jours de projections exceptionnelles. Les plus beaux films de montagne de 2025 à découvrir dans une ambiance idéale !
Vendredi 31 octobre
14h30 Les après-midis du FIM, Séance de 14h: Snow Leopard Sisters, Séance de 16h: La madone Zahir
18h Apéro-ciné débat: Le futur de l’escalade + 1 apéro offert
20h Les soirées du FIM: Soirée moyens et longs métrages: Champions of the Golden Valley Gausa
Possibilité de se restaurer sur place dès 18h
– Tapas
– Assiette de sushis
– Bar (bière locale, jus de fruits, etc.)   .

contact@image-montagne.com

