36ème Festival Image Montagne Espace james Chambaud Lons

3 jours de projections exceptionnelles. Les plus beaux films de montagne de 2025 à découvrir dans une ambiance idéale !

Samedi 1er novembre, 9h-12h15 14h-17h: Formation Conférence Sécurité neige et avalanches , Caught the bug Stories from avalanche terrain

18h Apéro-ciné Spécial Pyrénées : La ligne 2 Aita Moudang + 1 apéro offert

20h Les soirées du FIM: Soirée moyens et longs métrages, Into Altai K2 mon amour Gagnant, court métrage

Possibilité de se restaurer sur place dès 18h

– Tapas

– Assiette de sushis

– Bar (bière locale, jus de fruits, etc.) .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 93 20 85 contact@image-montagne.com

