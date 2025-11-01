36ème Festival Image Montagne Espace james Chambaud Lons
36ème Festival Image Montagne Espace james Chambaud Lons samedi 1 novembre 2025.
36ème Festival Image Montagne
Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
3 jours de projections exceptionnelles. Les plus beaux films de montagne de 2025 à découvrir dans une ambiance idéale !
Samedi 1er novembre, 9h-12h15 14h-17h: Formation Conférence Sécurité neige et avalanches , Caught the bug Stories from avalanche terrain
18h Apéro-ciné Spécial Pyrénées : La ligne 2 Aita Moudang + 1 apéro offert
20h Les soirées du FIM: Soirée moyens et longs métrages, Into Altai K2 mon amour Gagnant, court métrage
Possibilité de se restaurer sur place dès 18h
– Tapas
– Assiette de sushis
– Bar (bière locale, jus de fruits, etc.) .
Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 93 20 85 contact@image-montagne.com
English : 36ème Festival Image Montagne
German : 36ème Festival Image Montagne
Italiano :
Espanol : 36ème Festival Image Montagne
L’événement 36ème Festival Image Montagne Lons a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Pau