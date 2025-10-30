36ème Festival International de Musique 2025 « Booh I » (L’effrayant récital de piano …) Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-30 18:00:00

2025-10-30

VOYAGES D’AUTOMNE

Direction artistique Yann Ollivier

Le Festival international de musique de Dinard a désormais trouvé son nouveau rythme autour du week-end de la Toussaint. En plein cœur de l’automne, l’édition 2025 célèbrera les multiples couleurs de cette belle saison. Pour cette 36é édition, certains artistes accompagneront les festivaliers tout au long des cinq jours d’une fête musicale ponctuée de concerts et de rencontres à différentes heures de la journée dans plusieurs lieux chers aux dinardais, dont bien sûr les cinq concerts du soir cinq voyages au cœur de la musique classique, avec le même souci d’offrir aux spectateurs une grande diversité de styles et l’opportunité de découvrir de nouveaux talents.

30 OCTOBRE BOOH I (L’EFFRAYANT RÉCITAL DE PIANO)

Jodyline Gallavardin piano

Un récital d’Halloween aussi chic que choc !

Jodyline Gallavardin, pianiste lyonnaise à la carrière internationale et à la conquête de la Bretagne convoque tous les esprits du clavier un mix explosif entre grands classiques et musiques de films cultes, tubes qu’on adore et pépites glaciales. Un cocktail électrique de virtuosité et de poésie pour fêter le piano et frissonner… de plaisir !

Billetterie

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme > 2 boulevard Féart

– En ligne sur www.ville-dinard.fr> billetterie .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

