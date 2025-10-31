36ème Festival International de Musique 2025 Chansons à soy Emma-Lisa Roux Eglise Anglicane Saint Bartholemew Dinard

Eglise Anglicane Saint Bartholemew 6 Avenue Georges Clemenceau Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

VOYAGES D’AUTOMNE

Direction artistique Yann Ollivier

Le Festival international de musique de Dinard a désormais trouvé son nouveau rythme autour du week-end de la Toussaint. En plein cœur de l’automne, l’édition 2025 célèbrera les multiples couleurs de cette belle saison. Pour cette 36é édition, certains artistes accompagneront les festivaliers tout au long des cinq jours d’une fête musicale ponctuée de concerts et de rencontres à différentes heures de la journée dans plusieurs lieux chers aux dinardais, dont bien sûr les cinq concerts du soir cinq voyages au cœur de la musique classique, avec le même souci d’offrir aux spectateurs une grande diversité de styles et l’opportunité de découvrir de nouveaux talents.

31 OCTOBRE CHANSONS A SOY EMMA-LISA ROUX

Ce programme permet de redécouvrir les œuvres des compositeurs de polyphonie vocale les plus prolifiques de la première moitié du XVIe siècle dans un cadre très intime, composé d’une voix et d’un luth. Il invite le public à imaginer le cadre intime d’un salon, où une femme issue de la noblesse française aurait pu chanter, pour quelques invités privilégiés, les joies et les peines de l’amour, en s’accompagnant au luth…

Billetterie

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme > 2 boulevard Féart

– En ligne sur www.ville-dinard.fr> billetterie .

