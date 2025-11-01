36ème Festival International de Musique 2025 « La Nouvelle Vague…et après » Auditorium Stephan Bouttet Dinard

36ème Festival International de Musique 2025 « La Nouvelle Vague…et après »

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

VOYAGES D’AUTOMNE

Direction artistique Yann Ollivier

Le Festival international de musique de Dinard a désormais trouvé son nouveau rythme autour du week-end de la Toussaint. En plein cœur de l’automne, l’édition 2025 célèbrera les multiples couleurs de cette belle saison. Pour cette 36é édition, certains artistes accompagneront les festivaliers tout au long des cinq jours d’une fête musicale ponctuée de concerts et de rencontres à différentes heures de la journée dans plusieurs lieux chers aux dinardais, dont bien sûr les cinq concerts du soir cinq voyages au cœur de la musique classique, avec le même souci d’offrir aux spectateurs une grande diversité de styles et l’opportunité de découvrir de nouveaux talents.

1ER NOVEMBRE LA NOUVELLE VAGUE… ET APRES

Récital de piano avec Guillaume de Chassy et Stéphane Lerouge, spécialiste Cinéma autour de la musique de film. Au fil de cette rencontre concert, les deux artistes ont choisi d’évoquer les compositeurs qui ont inspiré les réalisateurs de la nouvelle vague. Ils nous feront entendre en particulier des œuvres de Michel Legrand, Georges Delerue, Antoine Duhamel ou Martial Solal, autant d’artistes qui ont libéré la musique de film française d’un carcan purement illustratif.

Billetterie

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme > 2 boulevard Féart

– En ligne sur www.ville-dinard.fr> billetterie .

