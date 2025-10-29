36ème Festival International de Musique 2025 Le Voyage dans le temps Palais des Arts et du Festival Dinard

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-29 20:30:00

VOYAGES D’AUTOMNE

Direction artistique Yann Ollivier

Le Festival international de musique de Dinard a désormais trouvé son nouveau rythme autour du week-end de la Toussaint. En plein cœur de l’automne, l’édition 2025 célèbrera les multiples couleurs de cette belle saison. Pour cette 36é édition, certains artistes accompagneront les festivaliers tout au long des cinq jours d’une fête musicale ponctuée de concerts et de rencontres à différentes heures de la journée dans plusieurs lieux chers aux dinardais, dont bien sûr les cinq concerts du soir cinq voyages au cœur de la musique classique, avec le même souci d’offrir aux spectateurs une grande diversité de styles et l’opportunité de découvrir de nouveaux talents.

29 OCTOBRE LE VOYAGE DANS LE TEMPS

Concert de la Compagnie Sensible (concert aux chandelles)

Pendant 60 minutes, le Salon de la Compagnie Sensible nous plonge dans l’ambiance musicale d’un salon imaginaire du début du XXeme siècle, à l’orée du mouvement de renaissance des instruments anciens.

Billetterie

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme > 2 boulevard Féart

– En ligne sur www.ville-dinard.fr> billetterie .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

