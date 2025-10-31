36ème Festival International de Musique 2025 Les Lavandières de la nuit Auditorium Stephan Bouttet Dinard

36ème Festival International de Musique 2025 Les Lavandières de la nuit

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

VOYAGES D’AUTOMNE

Direction artistique Yann Ollivier

Le Festival international de musique de Dinard a désormais trouvé son nouveau rythme autour du week-end de la Toussaint. En plein cœur de l’automne, l’édition 2025 célèbrera les multiples couleurs de cette belle saison. Pour cette 36é édition, certains artistes accompagneront les festivaliers tout au long des cinq jours d’une fête musicale ponctuée de concerts et de rencontres à différentes heures de la journée dans plusieurs lieux chers aux dinardais, dont bien sûr les cinq concerts du soir cinq voyages au cœur de la musique classique, avec le même souci d’offrir aux spectateurs une grande diversité de styles et l’opportunité de découvrir de nouveaux talents.

31 OCTOBRE LES LAVANDIÈRES DE LA NUIT

Cœur de chambre Mélisme(s)

Gildas Pungier Clarinette et direction

Marthe Vassallo Conteuse et soliste

Choeur Mélisme(s) Quatuor

Jérôme Pungier Accordéon

Le Chœur de Chambre Mélisme(s) proposera un superbe programme familial revenantes, sorcières, déesses guerrières ou créatures de l’au-delà… La légende des lavandières de la nuit, figures fantomatiques et mystérieuses, traverse l’Europe depuis le haut Moyen-Âge ; idéal pour une après-midi d’Halloween.

Billetterie

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme > 2 boulevard Féart

– En ligne sur www.ville-dinard.fr> billetterie .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

